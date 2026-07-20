Beautiful, le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026: per Taylor c'è una nuova speranza Le trame di Beautiful di martedì 21 luglio 2026: la donna soffre di una sindrome curabile e Ridge la spinge a curarsi. Steffy spera in un cambiamento

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 21 luglio 2026

Taylor scopre dall’esito degli esami sulla sua malattia, comunicatole dalla dottoressa Grace, che non si tratta di insufficienza cardiaca ma della cosiddetta sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. La donna rifiuta la diagnosi, si sente umiliata dall’idea che i suoi sintomi abbiano radici emotive, mentre Ridge la esorta ad ascoltare le spiegazioni della specialista. Grace rassicura sulla curabilità della condizione, ma rimane la tensione. Nel frattempo Steffy e Liam commentano il ritorno di Taylor a Los Angeles e la gioia dei nipoti: Steffy spera che la madre resti più vicina alla famiglia, Liam nota un atteggiamento nuovo in Taylor e una maggiore intenzione a rimanere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 20 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche