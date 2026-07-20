Beautiful, le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026: per Taylor c'è una nuova speranza
Le trame di Beautiful di martedì 21 luglio 2026: la donna soffre di una sindrome curabile e Ridge la spinge a curarsi. Steffy spera in un cambiamento
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 21 luglio 2026
Taylor scopre dall’esito degli esami sulla sua malattia, comunicatole dalla dottoressa Grace, che non si tratta di insufficienza cardiaca ma della cosiddetta sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. La donna rifiuta la diagnosi, si sente umiliata dall’idea che i suoi sintomi abbiano radici emotive, mentre Ridge la esorta ad ascoltare le spiegazioni della specialista. Grace rassicura sulla curabilità della condizione, ma rimane la tensione. Nel frattempo Steffy e Liam commentano il ritorno di Taylor a Los Angeles e la gioia dei nipoti: Steffy spera che la madre resti più vicina alla famiglia, Liam nota un atteggiamento nuovo in Taylor e una maggiore intenzione a rimanere.
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Le trame di Beautiful del 20 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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