Beautiful, le anticipazioni di domenica 21 giugno 2026: la promessa (fragile) di Hope
Le trame di Beautiful di domenica 21 giugno 2026: il ritorno di Steffy mette la donna di fronte ai suoi sentimenti per Finn. Lei rassicura Brooke ma ha paura
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 21 giugno 2026
Steffy, liberata da Finn, è tornata a casa, ma ha anche deciso di tornare subito al lavoro. Taylor le confida di aver intenzione di rimanere a Los Angeles a tempo indeterminato. Però le dice anche di essere preoccupata per lei perché Hope ha messo gli occhi su Finn. Steffy le dice di non aver paura di Hope. Intanto Brooke cerca di far rinsavire la figlia e di metterla in guardia contro i sentimenti che prova per Finn. Hope la rassicura che la situazione è sotto controllo, ma le dice di essere preoccupata per il fatto che Steffy, ora che è tornata al lavoro, ricomincerà a tormentarla per gli scarsi risultati di "Hope for the Future". Liam va a trovare Finn e contrariamente al solito, lo ringrazia per aver salvato Steffy e si pente per averlo trattato male in passato. Finn gli dice che spetta a lui proteggere Steffy, dato che lui è suo marito.
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Le trame di Beautiful del 20 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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