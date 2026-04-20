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Beautiful, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: la morte incredibile di Hollis

Le trame di Beautiful di martedì 21 aprile 2026: la scomparsa improvvisa e imprevedibile del ragazzo sconvolge tutti i protagonisti della soap. Cosa c'è sotto

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Redazione

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Beautiful, Hollis
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 21 aprile 2026

La notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Li supervisiona l’autopsia e comunica a Finn la tragica scoperta, mentre Hope corre ad avvertire Brooke e Ridge; Luna informa invece Bill e Poppy. Il dolore e lo sconcerto dominano: tutti si interrogano su come possa essere successo, visto che Hollis era giovane e in salute. Ognuno avanza ipotesi diverse — Brooke sospetta una patologia sconosciuta, Hope teme una rapina finita male — e Deacon si accusa di non aver capito i segnali. Sheila cerca di consolarlo, ma la situazione lascia la famiglia e gli amici sotto choc e con molti interrogativi aperti.

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Le trame di Beautiful del 20 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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