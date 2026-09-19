Beautiful, Hope non vuole confessare la verità: nessuno deve saperlo
Le trame di Beautiful di domenica 20 settembre 2026: mentre Steffy e Ridge si scontrano sul licenziamento, la ragazza vieta a Carter di parlare della loro storia
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 20 settembre 2026
Steffy ribadisce a suo padre che hanno superato relativamente indenni il licenziamento di Hope e l’interruzione della sua linea. Ridge non sembra molto d’accordo, avrebbe preferito risolvere la cosa in un altro modo. Steffy concorda con lui, ma Hope ha continuato ad insidiare suo marito. Carter tenta di rincuorare Hope. Per lei tutto è nato da un malinteso, Steffy credeva che stesse tentando di sedurre suo marito Finn. Carter suggerisce che se parlassero della loro relazione la questione si chiarirebbe, ma secondo Hope per Steffy sarebbe solo l’ennesima conferma che lei è una manipolatrice e che il giudizio professionale di Carter non è più attendibile. Poi arriva Brooke e spiega ai due che ha provato a parlare con Ridge del licenziamento, ma che è stato inutile.
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Le trame di Beautiful del 19 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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