Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: la lingerie dà scandalo Le trame di Beautiful di mercoledì 20 maggio 2026: alla festa di Eric per Brooke le cameriere sono in intimo (e qualcuno non gradisce). Poi arriva una rock star

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 20 maggio 2026

È stato organizzato un grande festeggiamento a casa di Eric per il rilancio della Brooke’s Bedroom, che sta avendo un enorme successo. Le Logan sono al settimo cielo, mentre Steffy è infastidita dal tributo a Brooke e Pam si lamenta perché le cameriere si aggirano indossando solo la lingerie. In realtà Ridge e Brooke hanno un altro obiettivo per la festa: hanno invitato la rock star Danny Romalotti per convincerlo a dar loro i diritti di alcuni pezzi per la colonna sonora della campagna pubblicitaria. Danny arriva accompagnato dalla compagna Christine Blair, avvocato di Genoa City, che i Forrester conoscono da molti anni avendo lei difeso Ridge in un processo in passato. I due sono entusiasti per il successo di Brooke e Donna è totalmente rapita da Danny che è il suo idolo.

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Le trame di Beautiful del 19 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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