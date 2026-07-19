Beautiful, le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026: Taylor umiliata davanti a Ridge Le trame di Beautiful di lunedì 20 luglio 2026: Taylor reagisce male alla notizia che la sua malattia sia curabile ma tutta la famiglia si schiera con lei

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 20 luglio 2026

Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. Taylor rifiuta immediatamente la diagnosi, considerandola assurda e poco credibile. Ridge cerca di convincerla ad ascoltare le spiegazioni della dottoressa. Grace descrive i sintomi e rassicura Taylor sul fatto che la malattia sia curabile. Nonostante ciò, Taylor si sente umiliata dall’idea che il suo problema possa avere origini emotive. Steffy e Liam parlano del ritorno di Taylor a Los Angeles e della felicità dei nipoti nel riaverla accanto. Steffy è convinta che sua madre abbia finalmente capito quanto sia importante stare vicino alla famiglia. Liam nota che Taylor sembra diversa e più intenzionata a restare.

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Le trame di Beautiful del 19 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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