Beautiful, le anticipazioni di sabato 20 giugno 2026: la reazione sorprendente di Steffy
Le trame di Beautiful di sabato 20 giugno 2026: la donna vuole riprendersi la sua vita dopo lo choc del rapimento. Bill e Poppy invece sono in grave difficoltà
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 20 giugno 2026
Steffy è finalmente a casa dopo l’incubo della prigionia. Ancora provata dall’esperienza, appare forte e determinata a riprendersi la sua vita, desiderosa di tornare al lavoro. Finn è al suo fianco e viene ringraziato per averla salvata; la famiglia, tra emozione e sollievo, cerca di rimettersi insieme. La rivelazione della responsabilità di Luna nei due omicidi e nel rapimento apre ferite profonde: R.J. si sente in colpa per averla fatta entrare nella famiglia, Poppy deve affrontare il dolore di scoprire che sua figlia è coinvolta in crimini gravissimi e Bill tenta di confortarla. Intanto si fanno sentire le conseguenze legali e psicologiche dell’intera vicenda, con il rischio che le relazioni tra i personaggi più coinvolti vengano segnate per sempre.
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Le trame di Beautiful del 19 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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