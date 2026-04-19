Beautiful, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026 Le trame di lunedì 20 aprile 2026 sono disponibili: la morte improvvisa di Hollis scuote i protagonisti e accende sospetti e tensioni.

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 20 aprile 2026

La notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Hollis era benvoluto da tutti, persino da Steffy. Li sta supervisionando l’autopsia e dà la notizia a Finn che corre a raggiungerla in ospedale. Hope avverte Brooke e Ridge della morte di Hollis. Luna invece mette al corrente Bill e Poppy. Tutti si chiedono come sia possibile, dato che Hollis era giovane e sano. Ognuno esprime una teoria. Brooke crede che avesse una patologia di cui nessuno era al corrente. Hope ha paura che sia stata una rapina al ristorante finita male. Nemmeno Deacon sa cosa sia successo e si colpevolizza per non aver seguito di più Hollis, per non aver capito se c’era qualcosa che non andava in lui. Sheila tenta di rassicurarlo e di consolarlo, ma Deacon è distrutto.

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Le trame di Beautiful del 19 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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