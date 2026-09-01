Beautiful, Steffy di nuovo all'attacco di Hope: il suo gesto per Carter Le trame di Beautiful di mercoledì 2 settembre 2026: la donna mette in guardia il ragazzo sulle reali intenzioni della Logan. Ma è contro il piano di espansione

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 2 settembre 2026

Colta a parlare in segreto nell’ufficio stilisti con Carter e Hope, Brooke svia Steffy dicendole che stavano discutendo la proposta di espansione di Carter per la Forrester. Steffy considera il piano molto rischioso e, pur stimando tutti Carter, anche Ridge ed Eric hanno delle forti riserve. Hope invece sostiene che sarebbe vantaggioso per l’azienda. Steffy mette in guardia Carter su Hope: secondo lei lo sta sostenendo solo per proteggere la sua linea. Mentre continuano a discutere della proposta di Carter, Eric e Ridge ricevono in ufficio la visita di Ivy ed Electra. Ridge consulta il portfolio della linea di gioielli disegnata da Ivy con l’aiuto di Electra e ne rimane favorevolmente impressionato, tanto che decide di produrla, nonostante Steffy l’avesse precedentemente bocciata.

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Le trame di Beautiful del 1 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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