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Beautiful, la reazione furiosa di Ridge: per Carter si mette male

Le trame di Beautiful di venerdì 2 ottobre 2026: il capo della Forrester lancia le contromosse al piano per estrometterlo dall'azienda. Inizia la guerra

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì 2 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 2 ottobre 2026

Ridge, ancora incredulo per il tradimento di Carter, è deciso a prendere provvedimenti per evitare di perdere il controllo della Forrester. Si rivolge quindi a Justin Barber, uno dei migliori avvocati della città, al quale chiede di esaminare i documenti di un nuovo assetto societario. Justin non capisce perché non si siano rivolti all’avvocato interno e Ridge spiega che proprio Carter Walton è all’origine di un colpo di mano per assumere il controllo della Forrester. Intanto, allo chalet, Hope e Carter stanno ancora decidendo se portare avanti fino in fondo il loro piano. Carter vorrebbe vedere la Forrester raggiungere il suo massimo potenziale. È convinto che la diatriba Forrester-Logan, ormai fuori controllo, sia deleteria per l’azienda, ma non riesce a non pensare a quanto Ridge si sentirà tradito. Hope e Carter si rallegrano del fatto che hanno ancora tempo per decidere se procedere o meno.

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Le trame di Beautiful del 1 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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