Beautiful, le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026: Brooke, attenta a Ridge. Cosa fa il marito Le trame di Beautiful di giovedì 2 luglio 2026: l'uomo insiste perché la sua ex Taylor resti a Los Angeles, anche se la moglie non sarà affatto contenta

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 2 luglio 2026

Ridge apprende che anche Taylor era a Montecarlo e mostra dispiacere per non essersi sentiti, mentre la donna spiega che non voleva essere di troppo e rovinare la fuga romantica con Brooke. Nonostante le titubanze, Taylor riceve un caloroso benvenuto a Los Angeles: Ridge la invita a restare e sottolinea quanto sia importante per la famiglia, sebbene Brooke possa non essere entusiasta. Nel frattempo Brooke, Donna e Katie decidono di non rilasciare dichiarazioni alla stampa sulla vicenda che riguarda Luna, e la conversazione vira poi su Finn, lasciando intuire che le tensioni personali potrebbero ancora influenzare la serenità familiare.

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Le trame di Beautiful del 1 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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