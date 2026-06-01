Beautiful, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: nuovi problemi per il bacio di Hope e Finn, Ridge furioso Trame disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari per il bacio di Hope e la rivelazione sul test di paternità che scuote gli equilibri

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 2 giugno 2026

Nella seconda parte della puntata trasmessa martedì 2 giugno 2026, la famiglia Forrester e gli alleati sono in subbuglio. Il bacio di Hope a Finn riapre ferite mai del tutto rimarginate, provocando la rabbia di Ridge e confusione tra i Logan. Finn si mostra tormentato: confessa di essersi trovato in una situazione ambigua e teme per il futuro del suo matrimonio con Steffy, che nel frattempo ha lasciato la città e sprofonda in un forte dolore.

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Parallelamente si complica la vicenda di Luna e Bill: la scoperta che Bill non è il padre biologico di Luna getta tutti nello sconcerto. Katie sostiene Bill e sostiene che Poppy possa aver manipolato la situazione; Bill, pur sconvolto, decide di non abbandonare Luna, manifestando affetto e protezione anche se il legame di sangue è venuto meno. Le tensioni crescono tra famiglie e alleanze, con sospetti sulla veridicità dei test e conseguenze che potrebbero cambiare i rapporti in città.

Le trame di Beautiful del 1 giugno 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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