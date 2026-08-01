Beautiful, le anticipazioni di domenica 2 agosto 2026: Brooke chiede spiegazioni a Taylor Trame disponibili per domenica 2 agosto 2026: la puntata mette al centro la 'sindrome del cuore spezzato' e i dubbi di Brooke sui veri sentimenti di Taylor e Ridge.

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Ufficio Stampa Mediaset

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1Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 2 agosto 2026

Brooke chiede spiegazioni a Taylor per quello che ha visto dalla finestra. Pensa che la storia della sindrome del cuore spezzato sia una presa in giro. Taylor spiega che si tratta di una vera e propria patologia, la cardiomiopatia di Takotsubo. Brooke, nonostante voglia approfondire l’argomento per conto proprio, non crede che Taylor sia così manipolatrice da mentire sulla propria salute, ma vuole anche sapere quali sono le sue intenzioni con Ridge. Non vuole che la malattia diventi un pretesto per aggrapparsi a lui. Taylor assicura che, nonostante tutto quello che la lega a Ridge, non vuole riconquistarlo e non ha bisogno di un uomo. Eric ha chiesto a Ridge di passare a trovarlo. Vuole conoscere la natura dei suoi rapporti con Taylor perché ha visto Brooke turbata per la situazione. Ridge racconta al padre tutti i dettagli; di come Taylor si credesse condannata, della diagnosi di Grace Buckingham.

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Le trame di Beautiful del 1 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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