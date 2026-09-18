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Beautiful, la promessa di Taylor a Brooke: non lo farà mai

Le trame di Beautiful di sabato 19 settembre 2026: l'ex di Ridge riscopre l'affetto per lui ma promette di non cercare di riconquistarlo

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Redazione

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 19 settembre 2026

Taylor confida a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e le ha fatto riscoprire il legame profondo che la unisce a Ridge. Brooke, pur consapevole del passato tra i due, chiede rispetto per la stabilità della sua relazione con Ridge. Taylor parla dell’angoscia vissuta pensando di non poter vedere crescere i nipoti e della gratitudine verso Ridge per il suo sostegno durante la guarigione; ribadisce però di non voler riconquistare l’uomo, avendo imparato ad amare se stessa senza sentirsi egoista. Nel frattempo Steffy si mostra sollevata nel sapere che il padre la sostiene anche quando Brooke prende le difese di Hope, evidenziando come le dinamiche familiari e le lealtà rendano sempre più complesse le decisioni in casa Forrester.

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Le trame di Beautiful del 18 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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