Beautiful, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Poppy messa alle strette per gli omicidi
Le trame di Beautiful di martedì 19 maggio 2026: Katie accusa la donna di essere pericolosa e sospetta, e anche Bill confessa di vederla in costante ansia
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 19 maggio 2026
La tensione a Los Angeles è alle stelle. Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di Tom Starr e di Hollis, sostenendo di avere prove che sia pericolosa e mettendo in guardia Bill su quella che definisce una donna con moventi e opportunità. Luna è sconvolta dalle insinuazioni contro la madre e la difende con forza; Poppy respinge tutte le accuse bollandole come frutto di gelosia. Nel frattempo alla Forrester Creations Brooke e Ridge discutono della nuova campagna della Brooke’s Bedroom quando R.J. interrompe con la scoperta di uno zaino appartenuto a Tom Starr trovato nell’appartamento di Luna e Poppy: al suo interno lettere in cui Tom sostiene di essere il padre biologico di Luna. Bill confida a Liam di percepire un’ansia costante in Poppy, mentre Liam attribuisce il comportamento all’improvviso cambiamento di vita. La verità sulla paternità e sui possibili moventi resta al centro delle attenzioni, con il mistero destinato a complicare i rapporti tra i protagonisti.
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Le trame di Beautiful del 18 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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