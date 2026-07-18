Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di domenica 19 luglio 2026: la malattia di Taylor è una finzione

Le trame di Beautiful di domenica 19 luglio 2026: la donna non ha un morbo incurabile ma una sindrome da "cuore spezzato". Ed è Ridge, non a caso, a farla scoprire

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful - Taylor
Mediaset Infinity

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 19 luglio 2026

Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a fare un controllo da Grace, visto che, come le aveva prescritto il suo medico in Europa, avrebbe comunque dovuto fare ulteriori accertamenti per l’insufficienza cardiaca una volta tornata negli Stati Uniti. Ma Ridge non è convinto di quella diagnosi ed è sicuro che Grace potrà aiutarli a risolvere ogni dubbio. Nell’attesa del risultato degli esami, Taylor è preoccupata, sa bene che le brutte notizie sono sempre in agguato. Ma Grace li rassicura: dal test degli enzimi cardiaci non risultano valori fuori norma. Ridge è stupito, mentre Taylor è incredula. Secondo Grace, Taylor soffre di una patologia che mima i sintomi dell’infarto: la sindrome del cuore spezzato. Ridge ne ha sentito parlare, ma la riteneva una diceria. Grace però è sicura di ciò che dice: la sindrome esiste, ed è quello di cui soffre Taylor.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 18 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026: Ridge lotta e si strugge (per la donna sbagliata)

Le trame di Beautiful di sabato 18 luglio 2026: informato della malattia di Taylor l...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Taylor non ha possibilità (ma in famiglia c'è una speranza)

Le trame di Beautiful di venerdì 17 luglio 2026: la donna sembra condannata ma si ri...
Beautiful, Taylor e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026: Taylor svela la verità a Ridge, la sua reazione fa pensare

Le trame di Beautiful di mercoledì 15 luglio 2026: la donna rivela la sua malattia a...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di domenica 5 luglio 2026: la confessione terribile di Taylor (non a tutti)

Le trame di Beautiful di domenica 5 luglio 2026: la donna ammette di avere una grave...
Beautiful, Taylor e Ridge

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Taylor ha il cuore spezzato

Le trame di Beautiful per la settimana dal 19 al 25 luglio: cambia la diagnosi della...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta

Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, Ridge

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Ridge è terrorizzato, il suo gesto estremo

Le trame di Beautiful di giovedì 16 luglio 2026: di fronte alla confessione della ma...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026: Ridge corteggia Taylor

Le trame di Beautiful di mercoledì 1 luglio 2026: l'uomo cerca di convincere l'ex mo...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: la scelta generosa di Taylor

Le trame di Beautiful di martedì 7 luglio 2026: la donna ha un'insufficienza cardiac...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

Nadia Mayer

Nadia Mayer
Sam Neill

Sam Neill
Iris De Lorenzis

Iris De Lorenzis
Ece Irtem

Ece Irtem

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963