Beautiful, le anticipazioni di domenica 19 luglio 2026: la malattia di Taylor è una finzione
Le trame di Beautiful di domenica 19 luglio 2026: la donna non ha un morbo incurabile ma una sindrome da "cuore spezzato". Ed è Ridge, non a caso, a farla scoprire
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 19 luglio 2026
Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a fare un controllo da Grace, visto che, come le aveva prescritto il suo medico in Europa, avrebbe comunque dovuto fare ulteriori accertamenti per l’insufficienza cardiaca una volta tornata negli Stati Uniti. Ma Ridge non è convinto di quella diagnosi ed è sicuro che Grace potrà aiutarli a risolvere ogni dubbio. Nell’attesa del risultato degli esami, Taylor è preoccupata, sa bene che le brutte notizie sono sempre in agguato. Ma Grace li rassicura: dal test degli enzimi cardiaci non risultano valori fuori norma. Ridge è stupito, mentre Taylor è incredula. Secondo Grace, Taylor soffre di una patologia che mima i sintomi dell’infarto: la sindrome del cuore spezzato. Ridge ne ha sentito parlare, ma la riteneva una diceria. Grace però è sicura di ciò che dice: la sindrome esiste, ed è quello di cui soffre Taylor.
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Le trame di Beautiful del 18 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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