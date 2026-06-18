Beautiful, le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026: è tutta colpa di Poppy Le trame di Beautiful di venerdì 19 giugno 2026: la donna non si dà pace e si incolpa per le azioni criminali di Luna. Steffy è già pronta a ripartire

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 19 giugno 2026

Steffy è a casa dopo essere rimasta chiusa in una gabbia per giorni evitando anche di bere per paura che Luna la volesse avvelenare. È forte, serena e incredibilmente lucida. Vuole tornare subito a lavorare. Ridge e Taylor, commossi, ringraziano Finn per averla salvata. R.J. è devastato dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella vita della famiglia. La conversazione cade sul rapimento di Steffy e sui due omicidi a Il Giardino. Carter e Finn ricordano inoltre che Poppy è stata incastrata dalla propria figlia rischiando di trascorrere il resto della vita in prigione per crimini mai commessi. Intanto a casa Spencer, Poppy affronta il dolore più difficile: accettare che sua figlia sia diventata una criminale. Bill cerca di consolarla, ma Poppy si sente colpevole per non aver accudito adeguatamente la figlia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 18 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche