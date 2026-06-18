Beautiful, le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026: è tutta colpa di Poppy
Le trame di Beautiful di venerdì 19 giugno 2026: la donna non si dà pace e si incolpa per le azioni criminali di Luna. Steffy è già pronta a ripartire
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 19 giugno 2026
Steffy è a casa dopo essere rimasta chiusa in una gabbia per giorni evitando anche di bere per paura che Luna la volesse avvelenare. È forte, serena e incredibilmente lucida. Vuole tornare subito a lavorare. Ridge e Taylor, commossi, ringraziano Finn per averla salvata. R.J. è devastato dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella vita della famiglia. La conversazione cade sul rapimento di Steffy e sui due omicidi a Il Giardino. Carter e Finn ricordano inoltre che Poppy è stata incastrata dalla propria figlia rischiando di trascorrere il resto della vita in prigione per crimini mai commessi. Intanto a casa Spencer, Poppy affronta il dolore più difficile: accettare che sua figlia sia diventata una criminale. Bill cerca di consolarla, ma Poppy si sente colpevole per non aver accudito adeguatamente la figlia.
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Le trame di Beautiful del 18 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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