Beautiful, le anticipazioni di domenica 19 aprile 2026: i terribili dubbi di Finn Le trame di Beautiful di domenica 19 aprile 2026: mentre Hope si confessa a Steffy sul fidanzamento di Thomas, il ragazzo solleva sospetti sulla morte di Tom

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 19 aprile 2026

Hope parla con Steffy della decisione di dare la sua benedizione al fidanzamento tra Thomas e Paris. Ammette di non essere entusiasta, ma di aver fatto un passo indietro per il bene di Thomas e di Douglas. Il pensiero della partenza di Thomas, Paris e Douglas per l’Europa la ferisce profondamente. Steffy riconosce il dolore di Hope e la incoraggia a guardare avanti. Hope confida a Steffy di aver vissuto un profondo tumulto interiore e, pur lasciando intendere che qualcosa dentro di lei sia cambiato, non ne rivela le ragioni. Finn si confronta con Li e Jack, facendo emergere tensioni irrisolte del passato. Si scopre che Li e Jack erano presenti a "Il Giardino" la sera della morte di Tom Starr. La rivelazione sconvolge Finn, che inizia a farsi delle domande inquietanti.

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Le trame di Beautiful del 18 aprile 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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