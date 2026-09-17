Beautiful, Taylor deve pensare solo a se stessa: cosa vuole fare con Ridge Le trame di Beautiful di venerdì 18 settembre 2026: la malattia ha insegnato alla donna a essere egoista e risvegliato i sentimenti per il suo ex

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 18 settembre 2026

Taylor dice a Brooke che la malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e questo la porta a Ridge, con il quale ha e avrà sempre un legame fortissimo. Brooke è perfettamente cosciente di quello che ha unito e unisce Ridge e Taylor e non le dà fastidio, a patto che Taylor rispetti il fatto che lei e Ridge hanno una relazione stabile. Taylor racconta l’angoscia provata pensando di non vivere abbastanza da poter veder crescere i suoi nipoti ed è grata a Ridge di averla aiutata nella guarigione. Ma la malattia le ha insegnato ad amare se stessa senza sentirsi egoista; non ha bisogno di avere un uomo al suo fianco e non intende riconquistare Ridge. Steffy dice al padre che è felice di saperlo dalla sua parte anche quando Brooke difende Hope. Ridge le fa notare che Brooke è una madre che sostiene sua figlia come farebbe lei con i propri bambini o come fa Taylor nei suoi confronti.

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Le trame di Beautiful del 17 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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