Beautiful, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: le dure accuse di Katie
Le trame di Beautiful di lunedì 18 maggio 2026: l'ex moglie cerca di proteggere Bill dalla donna, ritenuta pericolosa. La notizia dello zaino si sparge
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 18 maggio 2026
Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di due uomini, Tom Starr e Hollis. Sostiene di avere delle prove e teme che Bill stia vivendo con una donna pericolosa. Luna, sopraggiunta nel mentre, rimane sconvolta dalle accuse contro sua madre e cerca di difenderla. Poppy respinge con forza ogni insinuazione, accusando Katie di essere solo un’ex moglie gelosa. Intanto, alla Forrester Creations, Brooke e Ridge parlano della nuova campagna della Brooke’s Bedroom, mentre R.J. li interrompe con una notizia inquietante. Racconta di uno zaino trovato nell’appartamento di Luna e Poppy appartenuto a Tom Starr. Dentro ci sono lettere in cui l’uomo sostiene di essere il padre biologico di Luna. La scoperta ha alimentato i sospetti di Katie, convinta che Poppy potesse avere un movente per mettere a tacere Tom.
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Le trame di Beautiful del 17 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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