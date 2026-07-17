Beautiful, le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026: Ridge lotta e si strugge (per la donna sbagliata)
Le trame di Beautiful di sabato 18 luglio 2026: informato della malattia di Taylor l'uomo non si dà pace e cerca una cura. Ma Brooke è ignara di tutto
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 18 luglio 2026
Drammatica rivelazione di Taylor a Ridge: la donna una grave insufficienza cardiaca che mette a rischio la sua vita. Ridge rifiuta di arrendersi e insiste perché Taylor si sottoponga a ulteriori visite specialistiche; lei, seppure senza molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham. Nel frattempo, Steffy e Brooke dialogano sulla necessità di tenere Taylor vicina alla famiglia e di vivere questo momento con serenità, mentre Katie incoraggia il figlio Will a candidarsi per uno stage alla Forrester Creations.
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Le trame di Beautiful del 17 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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