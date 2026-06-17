Beautiful, le anticipazioni di giovedì 18 giugno 2026: Bill di fronte a una verità sconvolgente
Le trame di Beautiful di giovedì 18 giugno 2026: Steffy è a casa ma per le persone più vicine a Luna le ultime scoperte sono devastanti
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 18 giugno 2026
Steffy è finalmente tornata a casa dopo il rapimento: la donna, ancora scossa e debilitata, viene accolta dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dai figli. La verità emergente è drammatica: Luna, dietro una maschera di innocenza, è stata smascherata come responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e viene arrestata. Finn è celebrato come l’eroe che ha salvato Steffy, mentre a casa Spencer Bill fatica a elaborare il tradimento emotivo e Poppy deve confrontarsi con il dolore di aver cresciuto una figlia che si rivela una criminale. Tra rimorsi, accuse e tentativi di consolarsi, le famiglie cercano di raccogliere i pezzi e capire come andare avanti.
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Le trame di Beautiful del 17 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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