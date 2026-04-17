Beautiful, le anticipazioni di sabato 18 aprile 2026: Brooke scuote Hope, deve chiarirsi Le trame di Beautiful di sabato 18 aprile 2026: è ora che la ragazza capisca se il suo è amore per Thomas o paura di impegnarsi. Tenerezze tra Finn e Steffy

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 18 aprile 2026

Finn e Steffy si baciano e riaffermano il loro impegno reciproco dopo le difficoltà legate alla scoperta della madre biologica. Finn si scusa per non aver sempre messo Steffy al primo posto e promette di non ripetere gli errori del passato. Alla Forrester, Hope appare distratta e commette diverse sviste sul lavoro, segno del profondo turbamento causato dal fidanzamento tra Thomas e Paris.

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Brooke affronta Hope nel tentativo di farle capire che il desiderio di tornare con Thomas potrebbe essere una fuga dai veri sentimenti per Finn. Nel frattempo Ridge, Eric e Thomas scherzano sul "grande giorno" del matrimonio tra Thomas e Paris, mentre Thomas racconta come il tempo trascorso in Francia e il rapporto con Douglas lo abbiano aiutato a chiarirsi. Infine Bill propone a Luna di riconoscerla legalmente e di valutarne un futuro in azienda.

Le trame di Beautiful del 17 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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