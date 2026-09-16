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Beautiful, Hope mette a rischio tutta la Forrester. Ma c'è una via d'uscita

Le trame di Beautiful di giovedì 17 settembre 2026: la cacciata della ragazza potrebbe penalizzare l'azienda ma una nuova linea di gioielli sembra la soluzione

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 17 settembre 2026

Alla Forrester Creations Ridge, Steffy e Katie si confrontano sulla strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea. Steffy considera la questione definitivamente chiusa, mentre Katie teme che decisioni così brusche possano minare la fiducia nel marchio. L’arrivo di Ivy Forrester e della nipote Electra sposta l’attenzione sul rilancio della linea di gioielli: Ridge e Steffy sono entusiasti di dare spazio alla nuova generazione, ma Electra manifesta una profonda e insolita preoccupazione all’idea di finire sotto i riflettori della stampa, arrivando a chiedere che il suo nome e la sua foto vengano rimossi dalla campagna pubblicitaria imminente. Will cerca di metterla a proprio agio.

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Le trame di Beautiful del 16 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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