Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di domenica 17 maggio 2026: i sospetti su Poppy aumentano

Le trame di Beautiful di domenica 17 maggio 2026: il cerchio si stringe attorno alla donna, sembra lei la colpevole degli omicidi di Tom e Hollis

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Poppy e Bill
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 17 maggio 2026

Katie e R.J. discutono con angoscia della scoperta fatta da Luna: lo zaino di Tom Starr, nascosto nell’appartamento in cui vivevano Poppy e la figlia, contiene lettere in cui l’uomo rivendicava la paternità della ragazza. Katie è ormai convinta che Poppy abbia eliminato sia Tom che Hollis per impedire che Bill scoprisse la verità, proteggendo così la sua scalata sociale. Katie sottolinea come la donna avesse movente e occasione, avendo incontrato Tom poco prima della sua morte. Parallelamente, Bill confida a Liam che, sebbene sia del tutto innamorato, percepisce in Poppy un’ansia costante, come se lei temesse che il loro idillio possa infrangersi. Liam ipotizza che si tratti solo dello stress per il cambio di vita radicale, ma Bill sente che la compagna gli nasconde qualcosa di grave. Nel frattempo, Luna affronta la madre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 16 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: è stata Poppy ad uccidere Tom e Hollis

Le trame di Beautiful di martedì 5 maggio 2026: la durissima accusa di Katie piomba ...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di sabato 9 maggio 2026: Bill e Poppy interrotti "sul più bello"

Le trame di Beautiful di sabato 9 maggio 2026: Will sorprende i due nel pieno dell'i...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di sabato 16 maggio 2026: Bill in grave imbarazzo per Poppy

Le trame di Beautiful di sabato 16 maggio 2026: l'irruzione nell'intimità da parte d...
Beautiful, Bill e Poppy

Beautiful, le anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026: Poppy arrestata per gli omicidi

Le trame di Beautiful per la settimana dal 17 al 23 maggio 2026: la donna finisce in...
Beautiful, Deacon e Sheila

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi

Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...
Beautiful, Bill, Luna e Poppy

Beautiful, le anticipazioni di domenica 10 maggio 2026: Luna è sconvolta, perché

Le trame di Beautiful di domenica 10 maggio 2026: le lettere nello zaino di Tom turb...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: Hope colta in "flagrante"

Le trame di Beautiful di martedì 12 maggio 2026: la ragazza viene scoperta a fantast...
Beautiful, Ridge

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Ridge super-romantico

Le trame di Beautiful di giovedì 7 maggio 2026: è tutto pronto per il lancio della l...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'errore (doppio) di Steffy

Le trame di Beautiful di venerdì 8 maggio 2026: la donna rischia di non partire per ...

Pasta Garofalo

Carboidrati e sport

Ecco i miti da sfatare

LEGGI

Personaggi

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen
Martina Nasoni

Martina Nasoni
Stanotte a Roma - Alberto Angela

Alberto Angela
Luciano Darderi

Luciano Darderi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963