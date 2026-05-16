Beautiful, le anticipazioni di domenica 17 maggio 2026: i sospetti su Poppy aumentano
Le trame di Beautiful di domenica 17 maggio 2026: il cerchio si stringe attorno alla donna, sembra lei la colpevole degli omicidi di Tom e Hollis
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 17 maggio 2026
Katie e R.J. discutono con angoscia della scoperta fatta da Luna: lo zaino di Tom Starr, nascosto nell’appartamento in cui vivevano Poppy e la figlia, contiene lettere in cui l’uomo rivendicava la paternità della ragazza. Katie è ormai convinta che Poppy abbia eliminato sia Tom che Hollis per impedire che Bill scoprisse la verità, proteggendo così la sua scalata sociale. Katie sottolinea come la donna avesse movente e occasione, avendo incontrato Tom poco prima della sua morte. Parallelamente, Bill confida a Liam che, sebbene sia del tutto innamorato, percepisce in Poppy un’ansia costante, come se lei temesse che il loro idillio possa infrangersi. Liam ipotizza che si tratti solo dello stress per il cambio di vita radicale, ma Bill sente che la compagna gli nasconde qualcosa di grave. Nel frattempo, Luna affronta la madre.
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Le trame di Beautiful del 16 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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