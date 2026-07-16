Beautiful, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Taylor non ha possibilità (ma in famiglia c'è una speranza) Le trame di Beautiful di venerdì 17 luglio 2026: la donna sembra condannata ma si rivolge a una specialista (che potrebbe diventare la sua consuocera)

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 17 luglio 2026

Taylor ha rivelato a Ridge di soffrire di una insufficienza cardiaca terminale. Lui rifiuta di arrendersi e insiste affinché lei si sottoponga a nuove visite specialistiche. Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la loro futura consuocera poiché è la madre di Paris. Intanto Steffy parla di Taylor con Brooke, spiegando quanto sia importante averla di nuovo vicina alla famiglia. Brooke sostiene che Taylor abbia bisogno di stare con le persone che la amano e cerca di rafforzare il nuovo clima di pace. Steffy, sorpresa dalla serenità della conversazione, ammette che entrambe condividono l’amore per Ridge e il desiderio di vedere Taylor felice. Katie incoraggia il figlio Will a fare uno stage alla Forrester Creations.

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Le trame di Beautiful del 16 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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