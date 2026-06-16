Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 17 giugno 2026: è una "psicopatica calcolatrice" Le trame di Beautiful di mercoledì 17 giugno 2026: Steffy torna a casa, Finn diventa un eroe ma Bill sprofonda nell'angoscia per colpa dell'amata Luna

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 17 giugno 2026

Steffy è finalmente tornata a casa, circondata dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dall’abbraccio dei figli, dopo essere scampata al rapimento da parte di Luna. La verità emersa è agghiacciante: Luna, nascondendosi dietro una maschera di dolcezza e innocenza, è la vera responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre Poppy. Finn viene celebrato come un eroe assoluto per aver salvato Steffy da una morte quasi certa. Parallelamente, a casa Spencer, Bill è un uomo distrutto; fatica a capacitarsi di come la ragazza che amava come una figlia sia in realtà una "psicopatica calcolatrice". Liam e Will cercano di stargli vicino, mentre Katie riafferma il suo sostegno incondizionato all’ex marito.

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Le trame di Beautiful del 16 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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