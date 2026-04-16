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Beautiful, le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: Finn e la dichiarazione a Steffy

Le trame di Beautiful di venerdì 17 aprile 2026: il ragazzo apre il suo cuore e ammette gli errori nella loro storia. Hope è sempre confusa per Thomas

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Redazione

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Beautiful, Finn e Steffy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 17 aprile 2026

Finn e Steffy si baciano. Finn chiede a Steffy di non dimenticare mai quanto la ama. È dispiaciuto di non averla sempre messa al primo posto e riconosce che il legame con la madre biologica ha influenzato il suo comportamento. Si rammarica di averle chiesto di includere Sheila nella loro vita, e anche di aver aiutato Deacon a cercarla. Steffy ribadisce quanto sia stato difficile affrontare la situazione e Finn le promette di non commettere lo stesso sbaglio d’ora in avanti. Lui e Steffy sono convinti della solidità del loro rapporto e non permetteranno più a nessuno di dividerli. Alla Forrester, Hope lavora con Brooke, ma è distratta e commette errori dicendo che ha difficoltà a concentrarsi. Brooke è convinta che questo sia solo in parte dovuto al fidanzamento tra Thomas e Paris.

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Le trame di Beautiful del 16 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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