Beautiful, le anticipazioni di sabato 16 maggio 2026: Bill in grave imbarazzo per Poppy Le trame di Beautiful di sabato 16 maggio 2026: l'irruzione nell'intimità da parte di Will lascia l'uomo turbato. Il successo di Brooke è inarrestabile

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 16 maggio 2026

Brooke e Ridge rientrano da Montecarlo esultanti per il successo ottenuto dal rilancio della linea Brooke’s Bedroom. Sul volo di ritorno Brooke ringrazia Ridge per averla incoraggiata e la coppia condivide parole di affetto e fiducia. Alla Forrester, Steffy, Hope e Carter osservano increduli l’ondata di interesse e le vendite in crescita, con il sito che è andato in tilt per le richieste.

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L’entusiasmo per la collezione è alle stelle ma emergono questioni personali e tensioni. Katie sembra avere un comportamento misterioso; Bill confida a Liam l’imbarazzo derivante dall’incontro di Will con Poppy, mentre la presenza di Luna e la scoperta di lettere nello zaino di Tom riaccendono sospetti e conflitti che minacciano di complicare ulteriormente i rapporti familiari.

Le trame di Beautiful del 15 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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