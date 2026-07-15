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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Ridge è terrorizzato, il suo gesto estremo

Le trame di Beautiful di giovedì 16 luglio 2026: di fronte alla confessione della malattia di Taylor, l'ex marito reagisce e mette la donna di fronte a un bivio

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Redazione

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Beautiful, Ridge
Ansa

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 16 luglio 2026

Taylor confida a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva e chiede all’ex marito di mantenere il segreto, senza informare né Steffy né Thomas. Ridge rifiuta di arrendersi: vuole che Taylor si sottoponga a ulteriori visite specialistiche, approfittando della presenza dei migliori medici a Los Angeles, e promette di non rivelare la verità ai figli purché lei accetti di consultare gli specialisti. Il confronto mette in luce paure, speranze e l’urgenza di prendersi cura di chi si ama, mentre si apre il dilemma del segreto medico e delle conseguenze sui rapporti familiari.

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Le trame di Beautiful del 15 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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