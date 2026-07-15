Beautiful, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Ridge è terrorizzato, il suo gesto estremo
Le trame di Beautiful di giovedì 16 luglio 2026: di fronte alla confessione della malattia di Taylor, l'ex marito reagisce e mette la donna di fronte a un bivio
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 16 luglio 2026
Taylor confida a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva e chiede all’ex marito di mantenere il segreto, senza informare né Steffy né Thomas. Ridge rifiuta di arrendersi: vuole che Taylor si sottoponga a ulteriori visite specialistiche, approfittando della presenza dei migliori medici a Los Angeles, e promette di non rivelare la verità ai figli purché lei accetti di consultare gli specialisti. Il confronto mette in luce paure, speranze e l’urgenza di prendersi cura di chi si ama, mentre si apre il dilemma del segreto medico e delle conseguenze sui rapporti familiari.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 15 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026: Taylor svela la verità a Ridge, la sua reazione fa pensare
Le trame di Beautiful di mercoledì 15 luglio 2026: la donna rivela la sua malattia a...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 5 luglio 2026: la confessione terribile di Taylor (non a tutti)
Le trame di Beautiful di domenica 5 luglio 2026: la donna ammette di avere una grave...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: la scelta generosa di Taylor
Le trame di Beautiful di martedì 7 luglio 2026: la donna ha un'insufficienza cardiac...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta
Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor
Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026: Brooke, attenta a Ridge. Cosa fa il marito
Le trame di Beautiful di giovedì 2 luglio 2026: l'uomo insiste perché la sua ex Tayl...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026: Taylor mette gli occhi su Ridge
Le trame di Beautiful di venerdì 10 luglio 2026: la donna è ancora innamorata dell'e...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 13 giugno 2026: Finn mette alle strette Luna
Le trame di beautiful di sabato 13 giugno 2026: il marito di Steffy incalza la ragaz...