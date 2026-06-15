Beautiful, le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026: per Luna è davvero finita
Le trame di Beautiful di martedì 16 giugno 2026: Steffy viene finalmente liberata e la ragazza finisce in manette. Sollievo della famiglia ma per Poppy è un incubo
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 16 giugno 2026
Steffy viene ritrovata viva da Finn dopo il rapimento ad opera di Luna. Ancora sotto shock e debilitata dalla prigionia, si aggrappa al marito e riprende lentamente conoscenza tra il sollievo della sua famiglia: Ridge e Taylor ricevono finalmente la notizia che la figlia è salva. Steffy rivela che dietro al sequestro c’è Luna, e alla stazione di polizia la verità emerge con l’arresto della giovane, accusata anche degli omicidi di Tom e Hollis. La scoperta scuote profondamente le famiglie coinvolte e lascia Poppy devastata per il ruolo della figlia nella vicenda.
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Le trame di Beautiful del 15 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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