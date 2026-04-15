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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: il grave errore di Hope

Le trame di Beautiful di giovedì 16 aprile 2026: il fidanzamento di Thomas e Paris continua a far soffrire la ragazza, che rimpiange le sue decisioni

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Redazione

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Beautiful, Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 16 aprile 2026

Il recente fidanzamento tra Thomas e Paris continua a turbale Hope, che si sfoga con Finn. Lui tenta di rassicurarla, riconoscendo il dolore ma invitandola a guardare avanti, convinto che Thomas sia davvero deciso a portare avanti la sua relazione con Paris e che Hope meriti di meglio. Hope, tuttavia, è confusa e si chiede se non abbia commesso un errore rifiutando le proposte di Thomas.

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Nel contempo, a casa di Steffy si respira un momento più sereno: Thomas, Paris e il piccolo Douglas condividono un momento familiare, con Douglas che mostra orgoglioso le foto scattate e sottolinea il forte legame che si è creato con Paris. La fidanzata di Thomas si dichiara sicura del loro futuro e annuncia l’intenzione di celebrare le nozze nella casa di Eric, rispettando la tradizione dei Forrester. Steffy approva e si mostra felice per il fratello, mentre in molti cominciano a interrogarsi sulle conseguenze emotive di questo passo per Hope.

Le trame di Beautiful del 15 aprile 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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