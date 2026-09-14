Beautiful, Carter si ribella a Steffy per Hope. Ma non va come sperava Le trame di beautiful di martedì 15 settembre 2026: il ragazzo affronta la moglie di Finn per la decisione presa sulla Logan. Ma Steffy è inflessibile

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 15 settembre 2026

Hope si confida con Zende spiegando che l’allontanamento dalla Forrester e la cancellazione della sua linea sono nate da un terribile equivoco: mentre stava provando della lingerie della "Brooke’s Bedroom" da sola in ufficio, Finn è entrato all’improvviso e lei, sorpresa, è inciampata cadendo su di lui; gesto frainteso sia da Finn sia da Steffy come un tentativo di approccio. Carter giudica la decisione di Steffy illegittima e frutto di rivalità personali, sottolineando come il conflitto tra Logan e Forrester stia danneggiando l’azienda. Steffy però rimane inflessibile e ordina a Carter di concentrarsi sul lavoro; Ridge prende le difese della figlia e si rifiuta di parlare ulteriormente di Hope. Zende, deluso, si lamenta con Steffy per la scelta presa.

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Le trame di Beautiful del 14 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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