Beautiful, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: emergenza alla Forrester Le trame di Beautiful di venerdì 15 maggio 2026: il trionfo monegasco di Brooke manda in tilt il sito della casa di moda. Ridge è commosso dal successo

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 15 maggio 2026

Brooke e Ridge partono da Montecarlo carichi di felicità ed entusiasmo per il successo ottenuto dal rilancio della linea "Brooke’s Bedroom". Durante il volo di ritorno, Brooke ringrazia Ridge per averla incoraggiata e spinta a fare il servizio fotografico, nonostante le sue resistenze dovute all’età, permettendole di trasmettere un così forte messaggio di autodeterminazione a tutte le donne, a prescindere dalla bellezza e dalla giovinezza. Ridge ribadisce che il risultato esaltante è tutto merito del suo carisma e della sua gioia di vivere. Ridge si dichiara felice di averla sempre al proprio fianco, nella vita e nel lavoro, e si augura di non perderla mai. Alla Forrester, Steffy, Hope e Carter guardano increduli i risultati della campagna mediatica. Il sito internet è addirittura andato in tilt per i troppi contatti e le vendite sono in continuo aumento.

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Le trame di Beautiful del 14 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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