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Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026: Taylor svela la verità a Ridge, la sua reazione fa pensare

Le trame di Beautiful di mercoledì 15 luglio 2026: la donna rivela la sua malattia all'ex marito, che insiste perché si sottoponga a ogni cura possibile

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Redazione

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Beautiful, Taylor e Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 15 luglio 2026

Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy né Thomas della sua condizione. Ridge non accetta la diagnosi e soprattutto il fatto che Taylor non si sia sottoposta a ulteriori visite specialistiche. Taylor è convinta che sia inutile, comunque dice di essersi rivolta a Li che le ha dato i nomi di alcuni cardiologi, ma di non aver fissato appuntamenti. Ridge insiste che deve farlo perché sono a Los Angeles, dove ci sono i migliori medici e ospedali del mondo, e promette a Taylor di non dire nulla ai figli, a condizione che accetti di prendere appuntamento con degli specialisti per tentare ogni possibile cura. Le dice di essersi reso conto di quanto lei conti per lui e non ha intenzione di perderla.

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Le trame di Beautiful del 14 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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