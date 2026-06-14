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Beautiful, le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026: Poppy scagionata (ma la sua vita è finita)

Le trame di Beautiful di lunedì 15 giugno 2026: la liberazione di Steffy e la confessione di Luna la fanno uscire di prigione. Ma la verità è ancora peggiore

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Redazione

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Beautiful, Poppy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 15 giugno 2026

Steffy è stata finalmente ritrovata viva da Finn, dopo il rapimento subito per mano di Luna. Ancora sotto shock e debilitata dalla prigionia, la donna si rifugia tra le braccia del marito, che le promette di non perderla mai più di vista. Intanto Ridge e Taylor, disperati per la scomparsa della figlia, ricevono finalmente la telefonata tanto attesa: Steffy è salva ed è tornata a casa. Durante la conversazione, Steffy rivela ai genitori che dietro al suo rapimento c’è Luna, sconvolgendo completamente la famiglia. Nel frattempo alla centrale di polizia, Poppy scopre di essere stata scagionata: le accuse per gli omicidi di Tom Starr e Hollis vengono ritirate perché il vero colpevole è stato arrestato. La donna però resta sconvolta quando vede Luna in manette e apprende che è stata proprio sua figlia a commettere i delitti.

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Le trame di Beautiful del 14 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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