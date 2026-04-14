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Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: Finn duro sul fidanzamento di Thomas

Le trame di Beautiful di mercoledì 15 aprile 2026: consolando Hope, il ragazzo le confessa che lei merita molto più di Thomas. Paris in estasi a casa Forrester

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Redazione

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Beautiful, Finn
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 15 aprile 2026

La notizia del fidanzamento tra Thomas e Paris continua a turbare Hope, che si confida con Finn. Finn cerca di rassicurarla, riconoscendo il suo dolore ma invitandola a guardare avanti, convinto che Thomas sia davvero impegnato con Paris e che Hope meriti di meglio. Hope, però, è confusa: si chiede se non abbia commesso un errore rifiutando le proposte di Thomas. A casa di Steffy, Thomas, Paris e Douglas vivono un momento familiare. Douglas mostra con entusiasmo delle foto che ha scattato, le quali dimostrano il forte legame tra lui e Paris. Paris, pur consapevole dei sentimenti irrisolti di Hope, si mostra sicura dell’amore di Thomas e con il fidanzato annuncia l’intenzione di sposarsi con una cerimonia nella casa di Eric, mantenendo viva la tradizione dei Forrester. Steffy approva la relazione e si dice felice di vedere il fratello finalmente sereno.

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Le trame di Beautiful del 14 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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