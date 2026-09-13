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Beautiful, Ridge ha scelto da che parte stare: non ha dubbi tra Steffy e Hope

Le trame di Beautiful di lunedì 14 settembre: il capofamiglia ordina che non si parli più del licenziamento della ragazza. Per lui la responsabilità è chiara

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Redazione

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Beautiful, Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì 14 settembre tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 14 settembre 2026

Hope racconta a Zende il motivo per cui Steffy l’ha licenziata e ha deciso di eliminare la sua linea: mentre stava provando della lingerie della "Brooke’s Bedroom" da sola in ufficio, Finn era entrato improvvisamente e lei, confusa, era inciampata e caduta rovinosamente su di lui, gesto interpretato da lui e Steffy come un tentativo di approccio. Carter considera illegittima la decisione di Steffy, che accusa di lasciarsi guidare da rivalità personali; ribadisce che il conflitto tra Logan e Forrester sta danneggiando l’azienda e sottolinea il contributo dato da Hope e dalla famiglia Logan alla Forrester. Ma Steffy gli ordina di concentrarsi solo sul proprio lavoro. Ridge appoggia la posizione della figlia e dichiara di non voler più parlare di Hope. Zende si lamenta con Steffy per la decisione presa.

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Le trame di Beautiful del 13 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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