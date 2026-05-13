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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Steffy contro Brooke

Le trame di Beautiful di giovedì 14 maggio 2026: la ragazza assiste con amarezza al successo della Logan a Montecarlo. Tensione tra Luna e Poppy

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Redazione

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Beautiful, Steffy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 14 maggio 2026

A Montecarlo Brooke e Ridge guidano il grande rilancio della linea "Brooke’s Bedroom": davanti a stampa e fan Brooke celebra il suo ritorno come volto della collezione e, sostenuta da Ridge, lancia un messaggio di bellezza e autodeterminazione che conquista il pubblico. A Los Angeles, però, la situazione è diversa: Steffy resta in città dopo aver dimenticato il passaporto e osserva con una punta di amarezza il successo dei Logan; alla Forrester Creations la tensione è palpabile, con Hope e Katie pronte a difendere Brooke e Carter che ricorda la necessità di risultati concreti. Sul piano personale emergono nodi irrisolti: i rapporti tra Luna e Poppy restano tesi dopo la scoperta dello zaino di Tom, mentre i personaggi continuano a fare i conti con sospetti e incertezze che promettono sviluppi nelle prossime puntate.

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Le trame di Beautiful del 13 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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