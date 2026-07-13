Beautiful, le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026: Bill "a caccia" di Katie Le trame di Beautiful di martedì 14 luglio 2026: Will è preoccupato per l'ingordigia dell'uomo in amore e negli affari. Svolta professionale per Hope

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 14 luglio 2026

Carter suggerisce una collaborazione tra "Hope for the Future" e "Brooke’s Bedroom" per promuovere la linea di Hope, proponendo che lei stessa possa posare come modella di lingerie. Hope ricorda che l’ultimo a vederla in lingerie è stato Thomas, e lo scambio con Carter, carico di sottintesi, richiama l’attenzione sui pericoli delle relazioni in ufficio, citando l’esperienza di Quinn. Sul fronte familiare, Will pranza con Katie e confida le sue preoccupazioni sul tentativo di Bill di riconquistare la madre: è preoccupato per la rapidità con cui Bill ha introdotto Poppy e Luna nella famiglia e, pur rispettando il padre, non approva il suo comportamento in amore e negli affari.

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Le trame di Beautiful del 13 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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