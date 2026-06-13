Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di domenica 14 giugno 2026: Steffy è salva, l'inferno di Luna

Le trame di Beautiful di domenica 14 giugno 2026: la moglie di Finn è in salvo, Li blocca la sequestratrice che le sputa in faccia la sua terribile verità

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Steffy e Luna
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 14 giugno 2026

Finn ha trovato Steffy rinchiusa nella gabbia a casa di Luna, prova a liberarla ma il lucchetto che blocca la porta resiste ai suoi tentativi di forzarlo. Steffy lo implora di inseguire Luna, ormai è fuori di testa, deve fermarla ma Finn è preoccupato delle sue condizioni di salute, deve liberarla e portarla in ospedale. Ma deve stare tranquilla, ha avvertito Baker, ci penserà la polizia a bloccarla. Intanto Li, che ormai ha capito tutto, ferma Luna che sta tentando di fuggire e l’accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La ragazza non lo nega però le rinfaccia di non essere mai intervenuta quando vedeva la sorella divisa tra uomini e droghe. Per Luna è stato un inferno crescere con una madre come Poppy. E quindi sì, è stata lei ad uccidere i due uomini a «Il Giardino».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 13 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Luna

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 10 giugno 2026: Luna è pronta a tutto per salvarsi

Le trame di Beautiful di mercoledì 10 giugno 2026: la ragazza non intende rinunciare...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di domenica 7 giugno 2026: Steffy rischia seriamente la vita

Le trame di Beautiful di domenica 7 giugno 2026: l'edificio dove Luna ha rinchiuso l...
Beautiful, Steffy e Luna

Beautiful, le anticipazioni di sabato 6 giugno 2026: Steffy prigioniera in una casa in demolizione

Le trame di Beautiful di sabato 6 giugno 2026: la ragazza abbandonata da Luna in una...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026: Luna minaccia anche Poppy

Le trame di Beautiful di giovedì 11 giugno 2026: oltre al rapimento di Steffy e all'...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026: Steffy rapita da un killer, la sua vita è a rischio

Disponibili le trame per mercoledì 3 giugno 2026: il rapimento di Steffy e le sciocc...
Beautiful, Luna e Li

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 giugno 2026: l'incubo di Luna, Poppy è devastata

Le trame di Beautiful per la settimana dal 14 al 20 giugno 2026: Steffy viene libera...
Beautiful, Finn

Beautiful, le anticipazioni di sabato 13 giugno 2026: Finn mette alle strette Luna

Le trame di beautiful di sabato 13 giugno 2026: il marito di Steffy incalza la ragaz...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope

Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla raga...
Beautiful, Finn

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Finn sospetta di Luna (per la scomparsa di Steffy)

Le trame di Beautiful di lunedì 8 giugno 2026: il marito della donna scomparsa trova...

Arvier

Piccoli borghi di montagna

Dai laboratori di innovazione territoriali all'agricoltura 4.0

LEGGI

Personaggi

Megan Montaner

Megan Montaner
Marco Tardelli

Marco Tardelli
Kylie Minogue

Kylie Minogue
Ciro Ferrara

Ciro Ferrara

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963