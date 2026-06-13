Beautiful, le anticipazioni di domenica 14 giugno 2026: Steffy è salva, l'inferno di Luna
Le trame di Beautiful di domenica 14 giugno 2026: la moglie di Finn è in salvo, Li blocca la sequestratrice che le sputa in faccia la sua terribile verità
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 14 giugno 2026
Finn ha trovato Steffy rinchiusa nella gabbia a casa di Luna, prova a liberarla ma il lucchetto che blocca la porta resiste ai suoi tentativi di forzarlo. Steffy lo implora di inseguire Luna, ormai è fuori di testa, deve fermarla ma Finn è preoccupato delle sue condizioni di salute, deve liberarla e portarla in ospedale. Ma deve stare tranquilla, ha avvertito Baker, ci penserà la polizia a bloccarla. Intanto Li, che ormai ha capito tutto, ferma Luna che sta tentando di fuggire e l’accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La ragazza non lo nega però le rinfaccia di non essere mai intervenuta quando vedeva la sorella divisa tra uomini e droghe. Per Luna è stato un inferno crescere con una madre come Poppy. E quindi sì, è stata lei ad uccidere i due uomini a «Il Giardino».
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Le trame di Beautiful del 13 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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