Beautiful, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: i dubbi di Brooke su Thomas Le trame di Beautiful di martedì 14 aprile 2026: la Logan teme che la scelta di Paris e l'abbandono di Hope siano frutto di una decisione emotiva dell'uomo

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 14 aprile 2026

Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita, dubitando che sia serio; lui spiega di averlo fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la proposta e ribadisce di aver superato la loro storia, sostenendo di aver trovato in Paris la donna con cui costruire il futuro. Paris racconta a Ridge e a Brooke di essersi sentita onorata dalla proposta ricevuta nella casa dei Forrester e conferma il desiderio di sposarsi lì. Pur consapevole che Hope non è felice, Paris ritiene che abbia avuto la sua occasione e appare pronta a iniziare una nuova vita con Thomas. Brooke, lasciata sola con Ridge, esprime preoccupazione per la rapidità del fidanzamento, temendo che possa essere una reazione emotiva di Thomas alla situazione con Hope.

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Le trame di Beautiful del 13 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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