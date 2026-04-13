Beautiful, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: i dubbi di Brooke su Thomas
Le trame di Beautiful di martedì 14 aprile 2026: la Logan teme che la scelta di Paris e l'abbandono di Hope siano frutto di una decisione emotiva dell'uomo
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 14 aprile 2026
Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita, dubitando che sia serio; lui spiega di averlo fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la proposta e ribadisce di aver superato la loro storia, sostenendo di aver trovato in Paris la donna con cui costruire il futuro. Paris racconta a Ridge e a Brooke di essersi sentita onorata dalla proposta ricevuta nella casa dei Forrester e conferma il desiderio di sposarsi lì. Pur consapevole che Hope non è felice, Paris ritiene che abbia avuto la sua occasione e appare pronta a iniziare una nuova vita con Thomas. Brooke, lasciata sola con Ridge, esprime preoccupazione per la rapidità del fidanzamento, temendo che possa essere una reazione emotiva di Thomas alla situazione con Hope.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 13 aprile 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: l'inganno terribile di Thomas
Le trame di Beautiful di lunedì 13 aprile 2026: l'uomo mette alla prova Hope in modo...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 12 aprile 2026: Brooke "inchioda" Hope su Thomas
Le trame di Beautiful di domenica 12 aprile 2026: la donna deve ammettere di amare a...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 aprile 2026: Paris all'attacco di Hope
Le trame di Beautiful di sabato 11 aprile 2026: Hope dubita del fidanzamento di Thom...
Beautiful, anticipazioni domenica 5 aprile 2026: Thomas spezza il triangolo con Paris e Hope. La sua scelta definitiva
Trame disponibili per domenica 5 aprile 2026: tensioni tra Hope e Steffy mentre il f...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Hope è sconvolta, Steffy l'accusa
Le trame di Beautiful di mercoledì 1 aprile 2026: il ritorno di Thomas getta nello s...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 aprile 2026: Hope distrutta dal ritorno di Thomas
Tutte le trame disponibili per sabato 4 aprile 2026: Hope alle prese con il ritorno ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 2 aprile 2026: Hope si dichiara a Thomas (ma è tardi)
Le trame di Beautiful di giovedì 2 aprile 2026: il ritorno del suo ex riaccende le s...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 aprile 2026: i nuovi dubbi su Paris
Le trame di Beautiful di venerdì 3 aprile 2026: la fidanzata di Thomas crea tensione...