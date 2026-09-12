Beautiful, Eric attacca Steffy per la sua reazione contro Hope. La posizione di Ridge
Le trame di Beautiful di domenica 13 settembre 2026: l'episodio con Finn non smette di scuotere la Forrester. Due schieramenti si fronteggiano
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 13 settembre 2026
Alla Forrester è esploso un conflitto dopo il licenziamento di Hope: Ridge, Steffy ed Eric si confrontano furiosamente sulla decisione presa il giorno prima. Eric accusa Steffy di essersi lasciata guidare da motivi personali, ricordando che Hope è considerata di casa, mentre Steffy difende la propria scelta sostenendo di non poter tollerare atteggiamenti ritenuti inappropriati nei confronti di suo marito. Ridge resta più cauto e, come spesso gli accade in presenza della figlia, evita di prendere una posizione netta.
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Intanto Brooke, Katie e Zende parlano tra loro della vicenda. Viene ricostruito il fraintendimento che ha portato alla crisi: Hope era rimasta da sola in ufficio a provare della lingerie della linea "Brooke’s Bedroom" e, sorprendentemente, era inciampata cadendo su Finn, gesto poi interpretato come un tentativo di approccio. Solo Brooke conosce l’interpretazione più benevola dell’accaduto, ma la tensione in azienda e in famiglia resta alta e le conseguenze sul marchio e sui rapporti personali non si fanno attendere.
Le trame di Beautiful del 12 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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