Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Brooke ha bisogno di soldi
Le trame di Beautiful di mercoledì 13 maggio 2026: la presentazione della collezione d'intimo va alla grande ma alla Forrester vogliono vendite solide
Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 13 maggio 2026
Brooke e Ridge sono a Montecarlo per il grande rilancio della linea "Brooke’s Bedroom". Davanti alla stampa e ai fan, Brooke celebra il suo ritorno come volto della nuova collezione, ricordando il successo passato e presentando l’evento come un nuovo inizio. Ridge la sostiene con entusiasmo, certo che il pubblico risponderà positivamente. Alla Forrester Creations, Steffy, Hope, Katie, Carter e Zende seguono con ansia l’andamento del lancio. I primi riscontri mediatici sono ottimi, ma Steffy invita alla prudenza: non basta l’entusiasmo sui social, servono le vendite. Hope e Katie difendono Brooke, convinte che il suo carisma e la sua storia garantiscano il successo. Carter, più pragmatico, ribadisce la necessità di numeri solidi. A Montecarlo, i fan accolgono Brooke con affetto e il video promozionale diventa virale.
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Le trame di Beautiful del 12 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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