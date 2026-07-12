Beautiful, le anticipazioni di lunedì 13 luglio 2026: Hope diventa modella di lingerie
Le trame di Beautiful di lunedì 13 luglio 2026: per rilanciare la sua linea, alla ragazza viene proposto di posare in intimo. Grossi guai all'orizzonte
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 13 luglio 2026
Carter suggerisce una collaborazione fra "Hope for the future" e "Brooke’s Bedroom" per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie. Hope puntualizza che l’ultimo ad averla vista in lingerie è stato Thomas. Flirtando, Carter afferma che le relazioni in ufficio sono pericolose e da evitare, facendo cenno a Quinn, e Hope, vista la sua esperienza, è d’accordo. Will e Katie pranzano insieme, ma il ragazzo è preoccupato per il fatto che Bill stia cercando di riconquistare la madre. Will è stato sorpreso dalla velocità con cui Bill ha fatto entrare Poppy e Luna nella famiglia senza preoccuparsi troppo degli altri figli. Pur amando e rispettando suo padre, Will non ne approva la spietatezza in affari e il correre continuamente dietro alle donne per poi spezzarne il cuore.
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Le trame di Beautiful del 12 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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