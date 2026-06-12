Beautiful, le anticipazioni di sabato 13 giugno 2026: Finn mette alle strette Luna Le trame di beautiful di sabato 13 giugno 2026: il marito di Steffy incalza la ragazza, che tradisce un forte nervosismo. Ma Ridge minimizza

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 13 giugno 2026

Finn va a trovare Luna nel suo ufficio per chiederle se ha notizie su Steffy, ma la ragazza, visibilmente nervosa, nega qualsiasi informazione e invita il cugino a lasciare alla moglie lo spazio di cui ha bisogno. Ridge e Taylor sono sempre più preoccupati per l’assenza di Steffy: mentre Taylor è convinta che la figlia non abbandonerebbe mai i bambini senza spiegazioni, Ridge decide di rivolgersi alla polizia quando sarà il momento di sporgere denuncia. Anche Thomas e Thorne vengono contattati, ma al momento nessuno sembra sapere dove possa essere Steffy, aumentando l’ansia fra i familiari.

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Le trame di Beautiful del 12 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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