Beautiful, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: l'inganno terribile di Thomas Le trame di Beautiful di lunedì 13 aprile 2026: l'uomo mette alla prova Hope in modo provocatorio e Paris conquista la famiglia Forrester

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, lunedì alle 13:50, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 13 aprile 2026

Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita e dubita che stia parlando sul serio. Lui spiega che lo ha fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la sua proposta. Le ribadisce di avere ormai superato la loro storia e di avere trovato in Paris la donna con cui trascorrere il resto della vita. Paris dice a Ridge e a Brooke quanto sia felice e onorata del fatto che Thomas le abbia fatto la proposta di matrimonio nella casa dei Forrester, durante una festa di famiglia, e che voglia sposarsi lì. Paris sa che Hope non è contenta di questo, ma ha avuto la sua occasione e non l’ha sfruttata. Lei invece è pronta a costruire la sua vita con Thomas. Una volta soli, Brooke esprime a Ridge la sua preoccupazione per questo fidanzamento rapido, teme che sia una reazione emotiva di Thomas alla sua relazione con Hope.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 12 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche