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Beautiful, scontro furioso tra Brooke e Ridge: c'entrano Hope e Steffy

Le trame di Beautiful di sabato 12 settembre 2026: lo scandalo con Finn fa litigare duramente marito e moglie. Ma in famiglia la tensione è alta ovunque

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Brooke
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento sabato 12 settembre tra le 13.50 e le 14 con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 12 settembre 2026

Hope è sconvolta perché Steffy l’ha licenziata dalla Forrester e ha eliminato la sua linea, che rappresentava la sua passione e la sua identità. Per Carter Steffy ha commesso un errore e promette a Hope di rimediare all’ingiustizia. Steffy racconta a Finn di non riuscire a dimenticare ciò che è accaduto con Hope e la accusa di aver oltrepassato ogni limite, costringendola a licenziarla. Finn la rassicura dicendole che ama solo lei e che il loro matrimonio è solido. Nel frattempo Brooke affronta Ridge, rimproverandolo di aver permesso a Steffy di cacciare Hope senza darle il beneficio del dubbio. Ridge difende la decisione della figlia, convinto che Hope abbia sbagliato buttandosi addosso a Finn, indossando la sola lingerie. Hope confida a Carter di essere stata umiliata davanti a tutti, e di essere sempre stata messa da parte perché è una Logan.

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Le trame di Beautiful dell’11 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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