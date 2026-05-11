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Beautiful, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: Hope colta in "flagrante"

Le trame di Beautiful di martedì 12 maggio 2026: la ragazza viene scoperta a fantasticare su Finn. Brooke ottiene un grande successo e Luna è sconvolta

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Redazione

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Beautiful, Finn e Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 12 maggio 2026

A Montecarlo l’atmosfera è intensa per il Global Fashion Summit: Brooke, affiancata da Ridge, guida il rilancio della linea "Brooke’s Bedroom" e il video promozionale conquista il pubblico internazionale, confermando il ruolo di Brooke come icona mondiale. A Los Angeles, Steffy resta amareggiata per non essere potuta partire dopo aver dimenticato il passaporto e si confida con Finn e Carter sul suo disagio di fronte al successo dei Logan. Intanto Hope viene sorpresa da Katie mentre fantastica su Finn. Sul fronte personale, la tensione tra Luna e Poppy esplode dopo che nello zaino di Tom vengono trovate lettere che suggeriscono un legame di parentela: Poppy nega ogni accusa ma i sospetti di Luna rimangono e minacciano di compromettere ancora di più la situazione familiare.

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Le trame di Beautiful del 11 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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