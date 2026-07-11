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Beautiful, le anticipazioni di domenica 12 luglio 2026: Steffy non regge più la tensione e minaccia

Le trame di Beautiful di domenica 12 luglio 2026: alla festa per la linea intima di Brooke la moglie di Finn se la prende di nuovo con Hope. L'avvertimento

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Redazione

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Steffy - Beautiful
Mediaset Infinity

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 12 luglio 2026

Alla Forrester Creations l’entusiasmo è alle stelle per il nuovo video promozionale della ‘Brooke’s Bedroom’, realizzato con la partecipazione speciale di J.J., cantante della band islandese Kaleo. Mentre tutti si preparano all’evento, le tensioni personali esplodono dietro le quinte. Steffy è sempre più ossessionata dall’interesse di Hope per suo marito. Convinta che Hope provi ancora qualcosa per Finn, Steffy la mette duramente in guardia: deve stare lontana dal suo matrimonio oppure rischierà conseguenze anche sul lavoro. Nel frattempo, l’arrivo di J.J. entusiasma tutti gli ospiti della Forrester. Finn, grande fan dei Kaleo, vive un momento emozionante incontrando il cantante, mentre Hope osserva la scena con partecipazione, alimentando ulteriormente la gelosia di Steffy. Durante la registrazione del video, l’atmosfera glamour e seducente della ‘Brooke’s Bedroom’ conquista ancora una volta il pubblico.

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Le trame di Beautiful del 11 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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