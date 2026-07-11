Beautiful, le anticipazioni di domenica 12 luglio 2026: Steffy non regge più la tensione e minaccia
Le trame di Beautiful di domenica 12 luglio 2026: alla festa per la linea intima di Brooke la moglie di Finn se la prende di nuovo con Hope. L'avvertimento
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 12 luglio 2026
Alla Forrester Creations l’entusiasmo è alle stelle per il nuovo video promozionale della ‘Brooke’s Bedroom’, realizzato con la partecipazione speciale di J.J., cantante della band islandese Kaleo. Mentre tutti si preparano all’evento, le tensioni personali esplodono dietro le quinte. Steffy è sempre più ossessionata dall’interesse di Hope per suo marito. Convinta che Hope provi ancora qualcosa per Finn, Steffy la mette duramente in guardia: deve stare lontana dal suo matrimonio oppure rischierà conseguenze anche sul lavoro. Nel frattempo, l’arrivo di J.J. entusiasma tutti gli ospiti della Forrester. Finn, grande fan dei Kaleo, vive un momento emozionante incontrando il cantante, mentre Hope osserva la scena con partecipazione, alimentando ulteriormente la gelosia di Steffy. Durante la registrazione del video, l’atmosfera glamour e seducente della ‘Brooke’s Bedroom’ conquista ancora una volta il pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 11 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Taylor confessa la verità
Le trame di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 luglio: la donna si confida con ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026: Brooke tra successo e angoscia
Le trame di Beautiful di giovedì 9 luglio 2026: la donna è travolta dal trionfo dell...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Taylor attacca Brooke
Le trame di Beautiful di giovedì 28 maggio 2026: la donna si lamenta con Ridge per l...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026: Bill e la "tentazione" di Katie
Le trame di Beautiful di mercoledì 8 luglio 2026: l'uomo, dopo i fatti di Luna, sent...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza
Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta
Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026: la rabbia di Steffy (non solo contro Hope)
Le trame di Beautiful di mercoledì 27 maggio 2026: la confessione di Finn del bacio ...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Hope e Finn troppo vicini
Le trame di Beautiful di martedì 28 aprile 2026: mentre Brooke accetta di fare da te...